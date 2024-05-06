Italian Open-2024. Світоліна, Костюк і ще три українки потрапили на ґрунтовий "тисячник"

Найкращі вітчизняні тенісистки на чолі з Еліною Світоліною потрапили до основної сітки престижних змагань у столиці Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Як мінімум п'ятеро українок змагатимуться за трофей у Римі. Перший раунд Italian Open розпочнеться 7 травня.

34-річна Леся Цуренко стартуватиме в 1/64 фіналу. Її суперницею там буде хорватка Донна Векіч. Переможниця протистояння вийде на ще одну українську тенісистку – Ангеліну Калініну. Три співвітчизниці останньої теж вступлять у боротьбу в другому колі змагань.

Марта Костюк зустрінеться з переможницею поєдинку між японкою Наомі Осакою і Кларою Бюрель з Франції. Натомість перша ракетка України Еліна Світоліна протистоятиме сильнішій з пари італійки Сари Еррані та Аманди Анісімової зі США. Нарешті суперниця Даяни Ястремської визначиться в горнилі кваліфікації.

Italian Open входить до категорії турнірів WTA 1000. Загальний призовий фонд цьогоріч складе понад 5,5 млн доларів. Торік Калініна дісталася до фіналу змагань, де поступилася Єлені Рибакіній з Казахстану. Натомість Світоліна двічі поспіль тріумфувала в Римі (2017, 2018).