В ISW пояснили, чому США мають дозволити ЗСУ вражати об'єкти у глибокому тилу РФ
Дозвіл США завдавати удари американськими ракетами об'єкти у глибокому тилу Росії, міг би не лише виводити з ладу аеродроми, а і багато інших військових об'єктів, які армія держави-агресора задіює у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
У звіті зазначається, що атаки по військових об'єктах в далекому тилу Росії, мають вирішальне значення для послаблення військового потенціалу агресора на всьому театрі воєнних дій. Скасування обмежень на використання ЗСУ наданої Заходом зброї, дозволило б українським військам завдавати ударів по широкому спектру важливих військових об'єктів держави-агресора.
Неефективні удари
Високопосадовець адміністрації президента США Джо Байдена з питань національної безпеки на умовах анонімності заявив, що удари ЗСУ західними озброєннями по цілях на території Росії не будуть ефективними, адже російські військові передислокували літаки з авіабаз біля кордону з Україною. Натомість в ISW зазначили, що ця оцінка не враховує того факту, що крім аеродромів, армія РФ використовує укриття в глибокому тилу для створення широкого спектру інфраструктури з підтримки воєнних операцій проти України.
У звіті послалися на публікацію у виданні Politico від 23 серпня, в якій неназваний високопоставлений чиновник адміністрації Байдена з питань нацбезпеки заявив, що російські офіційні особи перемістили деякі цілі за межами досяжності наданих Заходом ракет Storm Shadow і ATACMS, і додав, що ЗСУ мають лише обмежену кількість цих ракет.
Чиновник також заявив, що російські сили перемістили 90 відсотків літаків, що завдають бомбових ударів по Україні з російського повітряного простору, з аеродромів, розташованих у межах досяжності ракет Storm Shadow і ATACMS.
В ISW підтвердили передислокацію російських літаків на аеродроми поза зоною досяжності наданої Заходом далекобійної зброї. І додали, що повідомлення про зниження активності російської авіації на всьому театрі бойових дій, співпадають із повідомленнями про переніс росіянами авіаційних засобів.
"Передислокація літаків із російських авіабаз, що розташовані в зоні досяжності балістичних ракет ATACMS, не скасовує цінності використання цього типу ракет проти інших російських військових об'єктів. За оцінками ISW, в Росії є щонайменше 250 військових та воєнізованих об'єктів у межах досяжності ракет ATACMS, які США надали Україні", - зазначає Інститут.
Можна вражати не лише авіабази
У звіті нагадали, що наразі США забороняють ЗСУ вражати ракетами ATACMS військові цілі у Росії. Водночас, дозволяються лише удари з використанням наданих американських зенітно-ракетних комплексів HIMARS, оснащених реактивними снарядами GMLRS.
"Це дозволяє українським військовим уразити ракетами ATACMS лише 20 з 250 об'єктів. Тільки 17 з цих 250 об'єктів є аеродромами, і малоймовірно, що російські військові передислокували засоби з усіх інших 233 об'єктів у тих же обсягах, як це було зроблено з авіаційними засобами", - зазначають в ISW.
В Інституті вивчення війни також повідомили, що зосереджені на передислокації російських авіаційних засобів коментарі американських офіційних осіб, поки що здебільшого ігнорують більшість об'єктів у радіусі дії системи ATACMS, по яких ЗСУ могли б завдати удару в разі скасування американських заборон.
В ISW зазначили, що багато з 233 військових і воєнізованих об'єктів, що розташовані у зоні дії системи ATACMS, є великими військовими базами, станціями зв'язку, логістичними центрами, ремонтними майстернями, паливними базами, складами боєприпасів і постійними штабами. Засоби з цих об'єктів надзвичайно складно або неможливо швидко передислокувати, також неможливо швидко посилити їхній захист.
"ISW не збирав докази з відкритих джерел про передислокацію військових активів з більшості тилових районів Росії. Масова передислокація сил і засобів з таких об'єктів створила б суттєві проблеми для російської логістики на всьому театрі бойових дій, а відкриті джерела й офіційні особи США, не вказують на те, що російські війська вдавалися до таких логістичних потрясінь", - йдеться у звіті.
Аналітики ISW переконані, що такі перебої у російській логістиці в глибокому тилу також обмежили б поточні наступальні операції РФ по всій лінії фронту. В Інституті не помітили доказів таких широкомасштабних логістичних обмежень.
У звіті наголошується, що 233 російських військових і воєнізованих об'єкти в межах дальності дії ракет ATACMS, які не є аеродромами, забезпечують російське командування і управління, розвідку, логістику і ремонт російських військ, що воюють в Україні та на території Курської області. Висновок про безглуздість дозволу ЗСУ використовувати ATACMS в Росії на основі обмеженої передислокації авіації з деяких аеродромів, ігнорує ці об'єкти.
"Будь-яка оцінка, яка стверджує, що немає сенсу дозволяти Україні вражати цілі в Росії виключно на основі передислокації повітряних засобів, буде неповною без урахування сотень інших об'єктів, які підтримують війну Росії проти України. І, отже, буде неправильною", - констатували в ISW.
На додачу, Інститут вивчення війни оприлюднив супутникові знімки деяких із цих об'єктів, щоб проілюструвати внутрішню складність адекватного захисту або масштабного передислокування сил і засобів з об'єктів такого типу.
Дозвіл на ураження військових об'єктів у тилу РФ
Офіційний Київ кілька місяців поспіль веде переговори зі Сполученими Штатами та країнами ЄС про отримання дозволу вражати військові об'єкти на території Росії балістичними ракетами ATACMS і крилатими ракетами Storm Shadow великої дальності. Передусім ідеться про пошкодження та знищення військових аеродромів росіян, з яких злітають винищувачі та атакують з повітря населені пункти України.
За даними видання Politico, у Білому домі та Пентагоні обговорюється ймовірність надання ЗСУ такого дозволу. Водночас, джерело видання стверджує, що застосування ракет може виявитися не таким ефективним, оскільки росіяни перекинули більшість об'єктів на відстань за межами дії ракет зазначеного типу.
Президент Володимир Зеленський заявив, що якби США і західні партнери дозволили бити такою зброєю по тилах РФ, українським військовим не знадобилося б проведення операції в Курській області.
У Пентагоні зазначили, що США дозволяють Україні вести вогонь у відповідь для захисту від атак росіян з регіону Курської області в напрямку Сумської області, але додали, що не зовсім розуміють завдання Курської операції ЗСУ.
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