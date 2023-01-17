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В ISW повідомили, кого у Кремлі мріють зробити "гауляйтером" України

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Москва, Вівторок 17 січня 2023 06:25
В ISW повідомили, кого у Кремлі мріють зробити "гауляйтером" України Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Колишній так званий "міністр оборони" "ДНР" Ігор Гіркін відродив дискусії щодо наміру Кремля повернути до влади в Україні Віктора Медведчука, який є союзником президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Він заявив, що Кремль сподівається поставити Медведчука на чолі з альтернативним українським урядом.

При цьому Гіркін і пов'язаний з Кремлем блогер Саша Коц узяв під сумнів придатність Медведчука і можливість того, що він колись посяде таку позицію.

"Ця розмова нагадує попередні чутки у ЗМІ про потенційний план Кремля поставити опального колишнього українського диктатора Віктора Януковича на посаду лідера України на початку 2022 року", - пишуть аналітики.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський позбавив українського громадянства кума Путіна 10 січня.

Медведчука після затримання віддали Росії в рамках обміну полоненими.

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