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ISW назвав можливу мету удару РФ потягом біля кордону з Польщею

11:41 14.09.2026 Пн
2 хв
Атака могла бути не випадковою
aimg Анастасія Никончук
ISW назвав можливу мету удару РФ потягом біля кордону з Польщею Ілюстративне фото: поїзд (GettyImages)
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Атака російського безпілотника на потяг біля кордону із Польщею привернула увагу аналітиків ISW. Експерти оцінили можливі цілі удару та пов'язали інцидент з ширшою тактикою Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Інституту вивчення війни (ISW).

Російські удари по прикордонній інфраструктурі України можуть бути частиною кампанії тиску на країни НАТО.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), оцінивши атаку на потяг біля пункту пропуску "Ягодин" 13 вересня.

Що сталося біля кордону

Того дня російський безпілотник вразив локомотив поїзда, що прямував із Києва у бік Польщі. Перед атакою "Укрзалізниця" встигла евакуювати пасажирів приблизно за 15 хвилин.

Як зазначає ISW, на той час потягом могли користуватися європейські представники, які поверталися з Києва після конференції YES.

Серед пасажирів аналітики називають радника із зовнішньої політики Німеччини Гюнтера Сауттера, депутата Бундестагу Робіна Вагенера та колишнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

За оцінкою ISW, сукупність даних вказує на високу ймовірність того, що метою удару могли бути саме європейські чиновники.

"Росія все частіше завдає ударів по українським прикордонним пунктам і посилює вторгнення безпілотників у європейський повітряний простір, щоб залякати НАТО і змусити Альянс відмовитись від підтримки України", – йдеться у звіті.

Тиск на НАТО

В ISW також нагадали про інші подібні інциденти. З серпня російські війська атакували чотири прикордонні переходи між Україною та Молдовою.

Крім того, 8 вересня російський безпілотник опинився у повітряному просторі Молдови у момент, коли літак Володимира Зеленського готувався до вильоту з Кишинева.

На цьому фоні аналітики вважають за необхідне посилити захист повітряного простору НАТО. Зокрема, вони пропонують розглянути можливість знищення російських цілей ще над територією України та прискорити посилення української протиповітряної оборони.

Нагадуємо, що під час атаки російського реактивного безпілотника на локомотив цивільного поїзда на станції Ягодин у Волинській області там знаходився ще один потяг із пасажирами. У ньому, зокрема, був колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

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