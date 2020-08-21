ІСС инициирует обсуждение унификации платы за порожний пробег на уровне министерства и ВР

Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)

В ІСС отмечают, что такие решения пропускать нельзя

Инициатива Министерства инфраструктуры и "Укрзализныци" относительно унификации порожнего пробега является несвоевременной и требует дополнительного обсуждения на уровне министерства и профильного комитета Верховной рады.

Об этом заявил вице-президент ICC Ukraine по вопросам промышленной политики и энергетических стратегий Сергей Сиволап.

"Укрзализныця" - естественный монополист, перед инициативами которого и отечественный, и иностранный бизнес беспомощен. "Укрзализныця" - это бизнес-структура, которая получает прибыль, то что она не может свести концы с концами, это ее проблемы. И государство должно инициировать пересмотр управления УЗ, а не поддерживать очередные идеи, как забрать у бизнеса еще одну копейку, чтобы поддержать компанию", - заявил Сиволап.

В ICC заявляют, что решение по унификации платы за порожний пробег кажется еще более странной, учитывая масштабный проект президента Владимира Зеленского "Большая стройка", ведь рост стоимости перевозки щебня существенно повлияет на смету проекта.

"В государстве левая рука не знает что делает правая. Общепринятая практика, когда принимаются такие решения, которые затрагивают большое количество фигурантов, целые отрасли, то проводится жесткий подсчет, обсуждение. То есть определяется, экономически ли оно обосновано. Мы ІСС Ukraine будем инициировать обсуждение этого вопроса, как на уровне министерств и ведомств, так и в профильном комитете Верховной рады. Но просто так, такие решения пропускать нельзя", - добавляет Сиволап.

Напомним, 5 августа на сайте Министерства инфраструктуры обнародован проект приказа "О внесении изменений к Коэффициентам, применяемым к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги".

Согласно ему, министерство предлагает провести унификацию тарифов на перевозки порожних вагонов независимо от вида перевозки, груза, который перевозится в вагоне, до выгрузки.

Так, сейчас тариф на перевозку порожнего вагона после выгрузки груза первого класса составляет тысячу пятьсот тридцать три грн; второго класса - 2326 грн; третьего класса - 3730 грн.

Приказом же предлагается установить единый тариф в 2326 грн.

Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал инициативы Министерства инфраструктуры и УЗ по унификации платы за порожний пробег.

По его словам, деньги от всех предыдущих повышенных тарифов исчезали, компания проваливает все планы по финансовым показателям и инвестиций.