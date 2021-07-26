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Использовали 12 тысяч SIM-карт: СБУ заблокировала мощную пророссийскую ботоферму

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Ивано-Франковская область, Понедельник 26 июля 2021 11:33
Использовали 12 тысяч SIM-карт: СБУ заблокировала мощную пророссийскую ботоферму Фото: СБУ заблокировала мощную пророссийскую ботоферму (фото ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Ивано-Франковской области Служба безопасности Украины ликвидировала мощную ботоферму, которая выполняла задачи заказчиков из России. Злоумышленники использовали почти 12 тысяч SIM-карт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, ботоферму организовал местный житель, специалист по информационным и телекоммуникационным технологиям.

Установлено, что только с начала года для регистрации фейковых аккаунтов было использовано почти 12 тысяч SIM-карт украинских и российских мобильных операторов.

Указано, что ботоферма работала в основном в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельках.

Как сообщают силовики, заказчиками услуг были, в основном, клиенты из РФ. Их интересовала в основном "накрутка" количества просмотров, предпочтений, комментариев в социальных сетях и видеохостингах.

Указано, что за оказанные услуги заказчики платили средства в российских рублях.

Во время обысков правоохранители обнаружили в доме у организатора ботофермы SIM-шлюзы, компьютерное и другое специализированное телекоммуникационное оборудование и почти три тысячи SIM-карт операторов мобильной связи.

Сейчас продолжаются следственные действия.

После завершения экспертиз правоохранители объявят организатору ботофермы подозрение в соответствии со ст. 361 УК.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)

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