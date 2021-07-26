Использовали 12 тысяч SIM-карт: СБУ заблокировала мощную пророссийскую ботоферму
В Ивано-Франковской области Служба безопасности Украины ликвидировала мощную ботоферму, которая выполняла задачи заказчиков из России. Злоумышленники использовали почти 12 тысяч SIM-карт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По информации правоохранителей, ботоферму организовал местный житель, специалист по информационным и телекоммуникационным технологиям.
Установлено, что только с начала года для регистрации фейковых аккаунтов было использовано почти 12 тысяч SIM-карт украинских и российских мобильных операторов.
Указано, что ботоферма работала в основном в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельках.
Как сообщают силовики, заказчиками услуг были, в основном, клиенты из РФ. Их интересовала в основном "накрутка" количества просмотров, предпочтений, комментариев в социальных сетях и видеохостингах.
Указано, что за оказанные услуги заказчики платили средства в российских рублях.
Во время обысков правоохранители обнаружили в доме у организатора ботофермы SIM-шлюзы, компьютерное и другое специализированное телекоммуникационное оборудование и почти три тысячи SIM-карт операторов мобильной связи.
Сейчас продолжаются следственные действия.
После завершения экспертиз правоохранители объявят организатору ботофермы подозрение в соответствии со ст. 361 УК.
Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)