Использовали 12 тысяч SIM-карт: СБУ заблокировала мощную пророссийскую ботоферму

В Ивано-Франковской области Служба безопасности Украины ликвидировала мощную ботоферму, которая выполняла задачи заказчиков из России. Злоумышленники использовали почти 12 тысяч SIM-карт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, ботоферму организовал местный житель, специалист по информационным и телекоммуникационным технологиям.

Установлено, что только с начала года для регистрации фейковых аккаунтов было использовано почти 12 тысяч SIM-карт украинских и российских мобильных операторов.

Указано, что ботоферма работала в основном в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельках.

Как сообщают силовики, заказчиками услуг были, в основном, клиенты из РФ. Их интересовала в основном "накрутка" количества просмотров, предпочтений, комментариев в социальных сетях и видеохостингах.

Указано, что за оказанные услуги заказчики платили средства в российских рублях.

Во время обысков правоохранители обнаружили в доме у организатора ботофермы SIM-шлюзы, компьютерное и другое специализированное телекоммуникационное оборудование и почти три тысячи SIM-карт операторов мобильной связи.

Сейчас продолжаются следственные действия.

После завершения экспертиз правоохранители объявят организатору ботофермы подозрение в соответствии со ст. 361 УК.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)