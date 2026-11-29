В Іспанії 29 листопада проходять дострокові вибори, які можуть змінити політичний баланс у країні та відкрити ультраправій партії Vox шлях до національного уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Дострокові вибори оголосив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Голосування відбувається на вісім місяців раніше запланованого терміну. Причиною стало, зокрема, відхилення депутатами запропонованих змін до житлового законодавства країни.

За посаду змагаються Іспанська соціалістична робітнича партія (PSOE), яку очолює Санчес, і консервативна Народна партія (PP) на чолі з Альберто Нуньєсом Фейхоо. Останній для отримання парламентської більшості може потребувати підтримки ультраправої партії "Вокс".

Соціалісти, згідно з опитуваннями громадської думки, дещо поступаються консерваторам. Водночас Санчес напередодні голосування заявив своїм прихильникам, що розраховує на перемогу.

Виборчі дільниці працюватимуть до 20:00 за місцевим часом. Попередні результати очікуються приблизно через годину після завершення голосування, а офіційні підсумки мають оприлюднити вночі на понеділок.

Чому Санчес ризикує втратити владу

Однією з головних тем передвиборчої кампанії стала нестача доступного житла. Також виборців турбують рівень життя та імміграція.

Педро Санчес очолює уряд Іспанії з 2018 року. На міжнародній арені він здобув популярність завдяки критиці дій Ізраїлю в Газі та політики президента США Дональда Трампа. Водночас усередині країни позиції прем'єра послабили корупційні скандали та дві смертельні залізничні аварії.

Навіть якщо соціалісти отримають найбільше місць у парламенті, сформувати лівоцентристську коаліцію Санчесу може бути непросто.

Інший сценарій передбачає прихід до влади Народної партії Фейхоо. Для формування уряду консерваторам, імовірно, доведеться заручитися підтримкою Vox, яку очолює Сантьяго Абаскаль.

Нині PP і Vox уже спільно керують чотирма іспанськими регіонами. Однак входження ультраправих до національного уряду може мати значно ширші наслідки - не лише для внутрішньої політики Іспанії, а й для балансу сил у Європі.

