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В Испании начали расследование против экс-короля Хуана Карлоса I

Новости » Происшествия     08.06.2020 - 22:45
В Испании начали расследование против экс-короля Хуана Карлоса I
Фото: Хуан Карлос I (twitter.com/France24_en)

Расследование связано с контрактом на скоростные поезда в Саудовской Аравии

Прокурор Верховного суда Королевства Испании начал расследование в отношении бывшего короля страны Хуана Карлоса I. Следствие связано со строительством высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Reuters.

Следователи изучат возможную причастность бывшего монарха к коррупции при строительстве железной дороги, известной как AVE del Desierto и соединяющей города Медину и Мекку в Саудовской Аравии.

Генпрокурор заявил, что сейчас изучается вопрос о том, можно ли привлечь к делу Карлоса I после того, как он отрекся от престола в 2014 году.

"Это расследование сосредоточено на установлении или отбрасывании преступной значимости действий, которые произошли после июня 2014, когда бывший король не был защищен иммунитетом", - говорится в сообщении.

Отметим, что данное расследование связано с другим делом, которым занимается прокуратура Верховного суда. Тогда антикоррупционный прокурор проводил расследование в связи со вторым этапом строительства скоростной железной дороги в Саудовской Аравии, которое проводили ряд компаний Испании в 2011 году.

Напомним, что Хуан Карлос I отрекся от престола в 2014 году в пользу своего сына Филиппа. Он занимал престол с 1975 года.

Отметим, что это уже не первый случай, когда испанскую королевскую семью обвиняют в коррупции. Так, в 2016 году испанская принцесса Кристина предстала перед судом по делу о хищении средств.

Кроме того, зятя короля Филиппа VI приговорили к шести годам лишения свободы за хищение и отмывание денег.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины Испаниярасследованиекоррупция
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