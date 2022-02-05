ru ua
Сб, 05 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Исландия прекратит китобойный промысел из-за сокращения спроса

Новина українською →
Исландия, Суббота 05 февраля 2022 00:57
Исландия прекратит китобойный промысел из-за сокращения спроса Фото: Исландия прекратит китобойный промысел из-за сокращения спроса (facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Артур Родивилов

Исландия, одна из немногих стран, которая до сих пор занимается охотой на китов в коммерческих целях, наряду с Норвегией и Японией, планирует прекратить китобойный промысел. Запрет могут ввести в 2024 году, поскольку спрос сокращается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Ежегодные квоты Исландии на 2019-2023 годы позволяют охотиться на 209 финвалов - второго по величине вида китов на планете после синего кита - и 217 малых полосатиков, одного из самых мелких видов.

"Существует не так много оснований для разрешения охоты на китов после 2024 года. Мало доказательств того, что эта деятельность приносит какую-либо экономическую выгоду", - заявила министр рыболовства Свандис Сваварсдоттир.

За последние три года два основных держателя лицензии приостановили охоту на китов, а один из них прекратил деятельность еще в 2020 году.

За последние три года был убит только один кит, малый полосатик в 2021 году.

Спрос на исландское китовое мясо резко снизился после того, как Япония - основной рынок китового мяса - вернулась к коммерческому китобойному промыслу в 2019 году после выхода из Международной китобойной комиссии (МКК).

Охота также стала слишком дорогой после того, как была расширена запретная для рыболовства прибрежная зона, что потребовало от китобоев уходить еще дальше от берега.

Кроме того, требования безопасности к импортируемому мясу были более строгими, чем к местным продуктам, что затрудняло экспорт из Исландии.

Ограничения по социальному дистанцированию для борьбы с пандемией коронавируса также означали, что исландские заводы по переработке китового мяса не могли работать в обычном режиме.

В последний полный сезон в Исландии в 2018 году было убито 146 финвалов и шесть малых полосатиков. Исландия возобновила коммерческий китобойный промысел в 2006 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Исландия
NEWS
В Днепре ограбили отделение ПриватБанка
В Днепре ограбили отделение ПриватБанка
DAILY
Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США