ru ua
Пт, 08 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Ирпене вводится комендантский час на три дня

Новина українською →
Ирпень, Пятница 08 апреля 2022 00:29
В Ирпене вводится комендантский час на три дня Автомобиль в Ирпене (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Городской голова Ирпеня Александр Маркушин заявил, что в Ирпене на трое суток вводится комендантский час. Он начался в 21:00 7 апреля и продлится до 9:00 11 апреля. За это время коммунальные службы должны очистить город от взрывоопасных предметов, брошенных машин и пр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Ирпеня.

"Согласно распоряжению начальника Киевской областной военной администрации Александра Павлюка, в Ирпене вводится комендантский час на трое суток - с 21:00 7 апреля до 9:00 11 апреля. Въезд в город будет полностью закрыт", - отметил Маркушин.

Мэр Ирпеня также добавил, что проезд на Бучу будет осуществляться через Дмитровскую громаду. В дни комендантского часа на улицах Ирпеня будут работать только коммунальные службы и волонтеры по согласованному списку. Такой шаг должен помочь беспрепятственной работе правоохранительных органов.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирпень
NEWS
44-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
44-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Уничтожена оккупантами. Как выглядит Бородянка и что пережили ее жители
Виталий НосачФотокорреспондент Уничтожена оккупантами. Как выглядит Бородянка и что пережили ее жители