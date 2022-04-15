В Ирпене повреждено более 1 000 зданий: более 110 разрушены полностью

В Ирпене повреждено более 1 000 зданий. В частности, 115 разрушены полностью, 698 значительно повреждены и еще 187 требуют частичного ремонта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ирпеня Александра Маркушина.

В Ирпене повреждено более 1 000 зданий (/t.me/markushyn)

Кроме того, в ООН Unosat отметили, что разрушениям подверглись 4 учреждения образования и 3 медицинских учреждения.

"Выявлено не менее 1 060 поврежденных объектов жилой и социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Также на основе сделанных спутниковых снимков аналитики ООН Unosat подсчитали приблизительное количество разрушенных и поврежденных зданий в Ирпене.

Сообщается, что по данным спутникового центра ООН Unosat, в результате временной оккупации российскими войсками повреждено 71% от территории города.

Ранее мы сообщали, что в Ирпене оккупанты сожгли тысячи Библий и уничтожили христианскую миссию.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 51-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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