ru ua
Пт, 15 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Ирпене повреждено более 1 000 зданий: более 110 разрушены полностью

Новина українською →
Ирпень, Пятница 15 апреля 2022 22:22
В Ирпене повреждено более 1 000 зданий: более 110 разрушены полностью Ирпень (t.me.ressentiment.channel)
Автор: Татьяна Самарук

В Ирпене повреждено более 1 000 зданий. В частности, 115 разрушены полностью, 698 значительно повреждены и еще 187 требуют частичного ремонта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ирпеня Александра Маркушина.

Сообщается, что по данным спутникового центра ООН Unosat, в результате временной оккупации российскими войсками повреждено 71% от территории города.

Также на основе сделанных спутниковых снимков аналитики ООН Unosat подсчитали приблизительное количество разрушенных и поврежденных зданий в Ирпене.

"Выявлено не менее 1 060 поврежденных объектов жилой и социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ООН Unosat отметили, что разрушениям подверглись 4 учреждения образования и 3 медицинских учреждения.

В Ирпене повреждено более 1 000 зданий: более 110 разрушены полностьюВ Ирпене повреждено более 1 000 зданий (/t.me/markushyn)

Ранее мы сообщали, что в Ирпене оккупанты сожгли тысячи Библий и уничтожили христианскую миссию.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 51-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Ирпень Вторжение России в Украину
NEWS
51-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
51-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Олег Синегубов: Битву за Харьков Россия уже на самом деле проиграла
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Синегубов: Битву за Харьков Россия уже на самом деле проиграла