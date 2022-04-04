В Ирпене построят временный мост для сообщения с Киевом

Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал об обустройстве на выезде из города моста, который позволит восстановить автомобильное сообщение со столицей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на информацию городского головы в Facebook.

Ирпень постепенно восстанавливается после освобождения от российских оккупантов. В сотрудничестве с областными властями город вскоре возобновит переправу на пути в Киев.

"Сегодня рядом с разрушенным мостом в Романовке начали делать насыпь для обустройства временного моста. Благодаря этому восстановление Ирпеня и восстановление коммуникаций в городе значительно ускорится", – написал Маркушин.