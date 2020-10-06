ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ирландия вновь усиливает карантин

Дублин, Вторник 06 октября 2020 15:52
Ирландия вновь усиливает карантин
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство Ирландии ужесточает меры по сдерживанию распространения коронавируса. Новый этап усиления карантина вступит в силу в среду, 7 октября.

Об этом сообщает газета The Irish News.

Власти Ирландии отказались от строгого карантина, предложенного эпидемиологами, из опасения, что он подорвет экономику и лишит работы сотни тысяч человек.

В частности, ограничения третьего уровня включают запрет общественных или семейных мероприятий, за исключением свадеб и похорон. Запрещены собрания в помещениях, при этом на открытом воздухе можно будет встречаться компаниями до 15 человек.

Жителей страны просят по возможности работать из дому и не выезжать за пределы своих городов и за границу, за исключением поездок по работе, учебе и для других важных целей.

Учебные заведения в Ирландии останутся открытыми, однако администрацию просят пересмотреть защитные меры и максимально ограничить число посетителей.

Отмечается, что объекты торговли и сферы услуг продолжат работать в прежнем режиме при строгом соблюдении мер безопасности.

Напомним, в конце сентября Ирландия усилила меры в северо-западном графстве Донегол.

Кроме того, ранее в части муниципалитетов северо-восточной части Британии усилили карантин.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире карантинИрландияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь