ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ирландия открыла первое посольство в Украине

Новина українською →
Киев, Среда 25 августа 2021 18:26
Ирландия открыла первое посольство в Украине Фото: Ирландия открыла посольство в Киеве (flickr.com/brusse)
Автор: Дмитрий Левицкий

Ирландия в понедельник, 23 августа, открыла свое первое посольство в Украине. Дипломатическое представительство Ирландии открыли в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Участие в открытии ирландского посольства приняли заместитель главы МИД Украины Дмитрий Сеник и министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени. Они отметили, что открытие посольства выведет отношения между Украиной и Ирландией на качественно новый уровень.

"Открытие посольства Ирландии в Киеве создает дополнительные возможности для развития торгового сотрудничества между нашими странами и, несомненно, будет способствовать активизации двустороннего взаимодействия во многих отраслях, в частности IT-секторе, в сфере инвестиций и образования", - сказал Сеник.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирландия Украина Киев МИД Украины
NEWS
Оператор ГТС Украины предложит свои услуги по управлению "Северным потоком-2"
Оператор ГТС Украины предложит свои услуги по управлению "Северным потоком-2"
DAILY
Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий