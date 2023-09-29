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В Ірані вдруге за тиждень горів завод Міноборони (відео)

Тегеран, П'ятниця 29 вересня 2023 01:10
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В Ірані вдруге за тиждень горів завод Міноборони (відео) Фото: у Тегерані спалахнув завод Міноборони (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Пожежа спалахнула у столиці Ірану у четвер, 28 вересня. Там горів завод Міністерства оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державні іранські ЗМІ.

Як зазначають ЗМІ, вибух і пожежа сталися на заводі автомобільних акумуляторів. Підприємство належить Міністерству оборони Ірану. Це вже друга пожежа на території цього заводу за останній тиждень.

У мережі пишуть, що у Тегерані горіла фабрика з виробництва дронів або склад військового спорядження Міністерства оборони Ірану. Іранська влада не підтверджує цю інформацію.

Іран допомагає Росії

Нагадаємо, Іран залишається один з головних військових союзників Росії. Тегеран минулої осені та зими надав Москві сотні дронів-камікадзе "Шахед", якими окупанти масовано атакували Україну. Тепер завод з виробництва цих безпілотників розгорнули на території РФ.

В обмін на дрони та іншу допомогу Росія надала Ірану військові літаки. Крім того, Іран може домовитись з Росією про передачу ракет, дальність яких 300 кілометрів або більше.

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