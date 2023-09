В Ірані вдруге за тиждень горів завод Міноборони (відео)

Як зазначають ЗМІ, вибух і пожежа сталися на заводі автомобільних акумуляторів. Підприємство належить Міністерству оборони Ірану. Це вже друга пожежа на території цього заводу за останній тиждень.

У мережі пишуть, що у Тегерані горіла фабрика з виробництва дронів або склад військового спорядження Міністерства оборони Ірану. Іранська влада не підтверджує цю інформацію.

IRAN: Shahed drone factory is on fire in Tehran. Iranian dictatorship supplies these drones to the Russian dictatorship to murder Ukrainian civilians. pic.twitter.com/PQRRQvejWq