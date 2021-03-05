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В Иране во время полета хотели угнать пассажирский самолет

Новина українською → Мешхед, Пятница 05 марта 2021 16:26
В Иране во время полета хотели угнать пассажирский самолет Фото: Fokker 100 (wikimedia.org photo Shahram Sharifi)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Иране военные Корпуса стражей исламской революции предотвратили угон пассажирского самолета Fokker 100 авиакомпании Iran Air. Похитить хотели самолет, выполнявший рейс из Ахваза в Мешхед.

Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на заявление военных.

Как рассказали военные, самолет вылетел с десятиминутной задержкой в 22:10 в четверг, 4 марта. По версии военных, злоумышленник хотел посадить самолет в аэропорту одной из арабских стран на юге Персидского залива.

Самолет Fokker 100 удалось экстренно посадить в аэропорту города Исфахан в центральном Ираке, где злоумышленника задержали военные.

Остальные подробности этого инцидента не раскрываются, но военные уточнили, что никто из пассажиров не пострадал. Они вылетели в место назначения другим рейсом в тот же день.

Напомним, в конце февраля Украина передала Ирану замечания к проекту технического отчета по расследованию катастрофы самолета авиакомпании МАУ. Считается, что самолет был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана.

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