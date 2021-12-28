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Иран временно запретил майнинг криптовалют, чтобы сократить потребление энергии на зиму

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Вторник 28 декабря 2021 14:51
Иран временно запретил майнинг криптовалют, чтобы сократить потребление энергии на зиму Фото: Иран временно запретил майнинг криптовалют (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство энергетики Ирана приняло решение приостановить работу авторизованных центров майнинга криптовалют. В частности, из-за роста употребления электроэнергии в зимний период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Irib News Agency.

Глава правления и управляющий директор компании Iran Grid Management Company (Tavanir) Мостафа Раджаби Машхади заявил, что иранские власти предприняли эту меру для сокращения потребления энергии в ноябре.

"Министерство энергетики с прошлого месяца осуществляет меры по сокращению использования жидкого топлива на электростанциях, включая отключение питания лицензированных криптоферм, отключение фонарных столбов в менее опасных районах и строгий контроль за потреблением", - заявил он.

Машхади подчеркнул важность экономии энергии в Иране, призвав граждан также максимально сократить потребление электроэнергии и газа.

Согласно сообщениям, 70% потребляемого в Иране топлива используется для отопления зданий. Ожидается, что новые меры по энергосбережению позволят сократить потребление энергии как минимум на 40%.

Наряду с введением ограничений для авторизованных операторов криптодобычи, правительство Ирана также ведет борьбу с нелегальными майнерами криптовалют.

В конце ноября местные энергетические власти объявили, что с момента введения отраслевых правил они изъяли в общей сложности 222 тысяч устройств для майнинга, используемых для незаконной добычи криптовалют.

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