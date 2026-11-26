Про це заявив російський політик та генеральний секретар СНД Сергій Лебедєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " ТАСС ".

За його словами, йдеться про участь Тегерана у форматі "СНД+", перспективу якого президент Ірану Масуд Пезешкіан порушував під час саміту в Туркменістані 9 жовтня.

"Це питання, звичайно, викликало інтерес у багатьох країн СНД. І я відчуваю, що оцінки переважно позитивні", - сказав Лебедєв.

Він також зазначив, що в разі схвалення ініціативи Іран стане першою країною, яка отримає партнерський статус.

Раніше Пезешкіан пояснював, що розширення формату "СНД+" може відкрити додаткові можливості для взаємодії держав регіону в торговельній, інвестиційній, технологічній та інших сферах.

Серед напрямів потенційної співпраці він також називав видобуток корисних копалин і розвиток транспортної інфраструктури.

Крім того, іранський лідер пропонував об'єднати енергетичні можливості країн у спільну мережу. Це, мовляв, дозволило б координувати видобуток і постачання нафти, газу та електроенергії, а не конкурувати між собою за ринки збуту.

Ба більше, Пезешкіан наголошував на необхідності розвитку альтернативних механізмів розрахунків, зокрема бартеру.

На його переконання, такі інструменти допоможуть країнам зберігати торговельні зв'язки попри санкційні обмеження.