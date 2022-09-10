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Инвесторы в ВИЭ стали заложниками действий Минэнерго, - участник рынка

Новина українською →
Суббота 10 сентября 2022 19:44
Инвесторы в ВИЭ стали заложниками действий Минэнерго, - участник рынка Фото: инвесторы в ВИЭ стали заложниками действий Минэнерго (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Предприятия ВИЭ не могут выполнять свои обязательства перед кредиторами из-за низкого уровня расчетов за зеленую электроэнергию, который вызван политикой Министерства энергетики по ограничению выплат станциям "зеленой" энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя директора по развитию группы компаний Tolk Олега Наумика.

По его словам, согласно приказу Министерства энергетики весной были ограничены выплаты генерациям ВИЭ. Так, лишь на уровне 15% "средневзвешенного" зеленого тарифа за предыдущий год было установлено выплату для СЭС, 16% - для ВЭС, 35% - для ГЭС, 40% - для биогаза и 60% - для биомассы.

"Позже эти ограничения немного увеличили, но ситуацию это не решает - денег нет. Станция, которая заключила договор по "зеленому" тарифу в 2019 году, получает в среднем "на руки" всего 0,67 грн/кВт-ч вместо ожидаемых 4,45 грн/кВт-час. Причем понимания - когда будет выплачено остальное - нет никакого", - сказал Наумик.

По его словам, в силу таких обстоятельств объекты ВИЭ не могут выполнять свои обязательства перед кредиторами.

"При этом с банком, в котором брался кредит, долговыми обязательствами "ГарПоку" не рассчитаешься", - добавляет Наумик, уточнив, что сейчас "ГарПок" в среднем платит СЭС 18%.

Напомним, 2 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.

Он подчеркнул, что Украина имеет огромный природный потенциал для развития возможностей в зеленой энергетике и в производстве зеленого водорода.

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