Інвестори виступають проти фінансування "зеленої" енергетики з держбюджету, - нардеп

Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує перекласти фінансування галузі "зеленої" енергетики у 2023 році повністю на державний бюджет, що викликає занепокоєння в інвесторів, оскільки вони виступали і виступають проти такого механізму фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram .

"На заміну більш-менш працюючому механізму дофінансування зеленої енергетики через тариф для промисловості, НКРЕКП надумало, що 100% виплат має здійснюватись з держбюджету. Хоча ніколи такого способу фінансування раніше не було і бюджетних грошей інвестори жодного разу не просили", - заявив Гончаренко.

Він нагадав, що ще з 2019 року законодавці ввели норму, що 20% виплат підприємствам зеленої енергетики має покриватися з бюджету - попри супротив самих зелених інвесторів.

За його словами, інвестори дуже здивовані такій ідеї НКРЕКП, бо й не думали перекладати фінансування галузі ВДЕ на бюджет воюючої країни.

"Думаю, що вона все ж не спрацює, бо на зелену енергетику Європа зараз робить величезний пріоритет і партнери можуть нас не зрозуміти", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.

Він підкреслив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.