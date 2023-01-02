Інвестор Сомхішвілі, який намагався відсудити у КМДА 100 млн доларів, виявився постачальником армії РФ

Грузинський підприємець Тамаз Сомхішвілі, який вимагав від Київської міської державної адміністрації та Кабінету міністрів компенсації у 98,5 млн за розірвання інвестиційної угоди про реконструкцію Харківської площі в Києві, є громадянином РФ та співзасновником російсько-грузинського підприємства "НПК Штурмовики Сухого", що займається ремонтом російських бойових літаків СУ.

Як йдеться в матеріалі, заяви адвокаті Сомхішвілі про те, що підприємець вже 14 років не живе у Росії, не відповідають дійсності. Виявлені журналістом документи вказують на те, що підприємець мав кілька адрес реєстрації та проживання у РФ і, зокрема у Москві, з 1995 по 2022 роки.

"Твердження про те, що пана Сомхішвілі не було в Росії останні 14 років, схоже, спростовується датами у згаданих документах. Зокрема, датою видачі його закордонного паспорта - 2012 рік, тобто 10 років тому, а також датами реєстрації у Москві - у 2018 та 2021 роках. Зрозуміло, що для того, щоб отримати реєстрацію у Москві, потрібна особиста присутність та чинний російський паспорт. Бачимо, що було як перше, так і друге", - йдеться в статті.

Крім того, Сомхішвілі отримав британський паспорт після шлюбу із громадянкою цієї країни у 2007 році, про що свідчать відповідні документи російської ФМС.

Разом з тим, через компанію TAM Management, до правління якої входить його син Георгій, Сомхішвілі контролює Тбіліський авіаційний завод (Joint Stock Company Tbilaviamsheni). Як свідчать дані російських реєстрів, це підприємство тісно пов’язано із російським е підприємство тісно ВПК та займається ремонтом бойової авіації країни-агресора.

"Завод має представництво в Москві, і не просто має - а є співзасновником ООО "НПК "Штурмовики Сухого", яке займається ремонтом винищувачів та штурмовиків СУ для російської армії. "НПК "Штурмовики Сухого" має 11 державних контрактів з ремонту авіаційної техніки в РФ і перемагає у більшості тендерів. Головний замовник ООО "НПК "Штурмовики Сухого" - російське державне підприємство "121 авіаційний ремонтний завод", який є флагманом військового авіаремонту рф і займається модернізацією винищувачів Су та Міг - однієї з основних ударних сил російської армії у війні проти України", - зазначається у розслідуванні.

У зв'язку з вищезазначеним, РНБО та СБУ закликають розібратися з цією ситуацією та вжити відповідних дій щодо підприємця.