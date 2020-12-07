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Инвестфонд Хомутынника продал 20% нефтегазовой компании JKX

Киев, Понедельник 07 декабря 2020 11:35
Инвестфонд Хомутынника продал 20% нефтегазовой компании JKX
Фото: Виталий Хомутынник (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

Инвестиционный фонд Виталия Хомутынника Cascade продал фонду Bridgewater 20% акций нефтегазовой компании JKX Oil&Gas.

Об этом сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи, пишет "Интерфакс-Украина".

В 2019 году JKX получила $22,21 млн чистой прибыли, что на 45,6% лучше показателя 2018 года. Повышение прибыльности связано с увеличением выручки на 9,6% - до $101,74 млн.

JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов. Принадлежащая JKX "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК, Poltava Petroleum Company, РРС) является одной из крупнейших негосударственных нефтегазодобывающих компаний в Украине. Владеет пятью лицензиями на добычу и одной - на геологическое изучение, в том числе на опытно-промышленную эксплуатацию.

Как известно, крупнейшим акционером JKX является Eclairs Group, который владеет 27,54% акций.

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Новости Украины Финансы Виталий Хомутынникнефтьинвестиции

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