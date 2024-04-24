В "Інтерпайпі" розповіли, як вирішують проблему нестачі виробничого персоналу

Нестача виробничого персоналу є одним з найсерйозніших ризиків, через який можуть зупинитись заводи промислової компанії "Інтерпайп". Тому в компанії намагаються якщо не вирішити проблему повністю, то хоча б уповільнити її критичне загострення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes .

"Інтерпайп" створює для своїх працівників безпечні умови на виробництві, пропонує безпрецедентний соціальний пакет для співробітників у зоні бойових дій, працює зі студентами профтеху та технічних вишів, наймає працівників без відповідних навичок і навчає безпосередньо на виробництві", - каже директор з персоналу "Інтерпайпу" Віталій Пахомов.

Крім того, більшість топменеджерів компанії навіть за можливості не працюють віддалено, фізично знаходяться разом з колективами, чим додатково мотивують працівників.

В цілому, з початком повномасштабного вторгнення плинність персоналу в "Інтерпайпі" дещо скоротилась, проте проблема постійного кадрового голоду на всіх виробничих дільницях зберігається. Ринок праці в прифронтових регіонах значно звузився через мобілізацію та еміграцію населення у більш віддалені від війни регіони.

Частково кадровий дефіцит "Інтерпайп" компенсує коштом підрядних організацій, повертає на роботу пенсіонерів, максимально утримує внутрішніх ветеранів та залучає зовнішніх, працевлаштовує жінок. Але це точкові рішення, які лише пом’якшують проблему, але не вирішують її.

"Системна робота ведеться у двох напрямках. Перший - утримати поточний кваліфікований персонал, який наразі постійно працює понаднормово, іноді без вихідних. Звісно це компенсується матеріально. А з урахуванням 20% підвищення зарплати з березня поточного року фактичний заробіток на підприємствах "Інтерпайп" - найвищий у галузі", - розповідає Віталій Пахомов.

Окрім цього, для робітників, зокрема в зоні бойових дій, тобто, в Нікополі, створені максимально безпечні умови: робочі місця обладнані мобільними укриттями, функціонують капітальні сховища.

Також пропонується безпрецедентний соціальний пакет. З початком обстрілів Нікополя неповнолітніх дітей співробітників разом із супроводжуючими дорослими евакуювали в безпечне місце, організували побут, дозвілля та навчальний процес, все коштом компанії. У разі ворожих влучань компанія допомагає з відновленням житла".

Другий напрямок роботи з втамування кадрового голоду - навчання робітників суміжним професіям, аби мати змогу ротувати персонал залежно від поточних виробничих завдань, а також наймання робітників без фахової освіти, необхідного досвіду роботи та кваліфікації й навчання людей безпосередньо на виробництві.

"Ми готові навчати працівників з нуля. І якщо подивитись статистику за останні два роки, 80% нових працівників прийшли до нас без досвіду та здобули робітничу спеціальність вже на виробництві. Під кожну робітничу спеціальність ми маємо ліцензовану програму навчання тривалістю два, три, іноді шість місяців. Є теоретичний блок і практика на виробництві. Останньою керує виробничий наставник, виконуючи свою поточну роботу, він паралельно навчає учня", - розповідає Віталій Пахомов.

Окрему роботу "Інтерпайп" проводить зі студентами профтехзакладів та вишів регіону, одна з ініціатив - спеціальні навчальні програми для студентів вишів і залучення їх надалі на позиції лінійних керівників (майстрів) на виробництві, яка стартувала для учасників із поточним навчальним роком.