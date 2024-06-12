"Інтерпайп" Пінчука передав 90 РЕБів на Донецький та Запорізький напрямки

Передані установки РЕБ захищають українську військову техніку та позиції українських захисників від ворожих дронів, зокрема fpv. Такі РЕБи у радіусі своєї дії блокують управління більшості малих БПЛА. Безпілотники, що атакують, втрачають керування та падають, не досягаючи цілей. Установки використовуються під час безпосередньої атаки, вони працюють у загальний системі РЕБ служби бригад.

"Ми системно підтримуємо військових з початку повномасштабного вторгнення та оперативно реагуємо на запити, які змінюються в залежності від поточних задач бойових підрозділів. Наразі забезпечення військових засобами РЕБ на Донецькому та Запорізькому напрямках – таке ж важливе, як і забезпечення дронами. Ми за постійному зв’язку із технічними фахівцями бригадних служб радіоелектронної боротьби, швидко закуповуємо та передаємо те, що вони потребують", – зазначає Людмила Новак, керівник напрямку "Інтерпайп" з допомоги військовим.