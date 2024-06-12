"Інтерпайп" Пінчука передав 90 РЕБів на Донецький та Запорізький напрямки
Компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука передала військовим 90 установок РЕБ для захисту техніки та позицій на Донецькому та Запорізькому напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook компанії.
Передані установки РЕБ захищають українську військову техніку та позиції українських захисників від ворожих дронів, зокрема fpv. Такі РЕБи у радіусі своєї дії блокують управління більшості малих БПЛА. Безпілотники, що атакують, втрачають керування та падають, не досягаючи цілей. Установки використовуються під час безпосередньої атаки, вони працюють у загальний системі РЕБ служби бригад.
"Ми системно підтримуємо військових з початку повномасштабного вторгнення та оперативно реагуємо на запити, які змінюються в залежності від поточних задач бойових підрозділів. Наразі забезпечення військових засобами РЕБ на Донецькому та Запорізькому напрямках – таке ж важливе, як і забезпечення дронами. Ми за постійному зв’язку із технічними фахівцями бригадних служб радіоелектронної боротьби, швидко закуповуємо та передаємо те, що вони потребують", – зазначає Людмила Новак, керівник напрямку "Інтерпайп" з допомоги військовим.
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