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"Інтерпайп" Пінчука передав 90 РЕБів на Донецький та Запорізький напрямки

Середа 12 червня 2024 14:30
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"Інтерпайп" Пінчука передав 90 РЕБів на Донецький та Запорізький напрямки Фото: "Інтерпайп" Пінчука передав 90 РЕБів на Донецький та Запорізький напрямки (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

Компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука передала військовим 90 установок РЕБ для захисту техніки та позицій на Донецькому та Запорізькому напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook компанії.

Передані установки РЕБ захищають українську військову техніку та позиції українських захисників від ворожих дронів, зокрема fpv. Такі РЕБи у радіусі своєї дії блокують управління більшості малих БПЛА. Безпілотники, що атакують, втрачають керування та падають, не досягаючи цілей. Установки використовуються під час безпосередньої атаки, вони працюють у загальний системі РЕБ служби бригад.

"Ми системно підтримуємо військових з початку повномасштабного вторгнення та оперативно реагуємо на запити, які змінюються в залежності від поточних задач бойових підрозділів. Наразі забезпечення військових засобами РЕБ на Донецькому та Запорізькому напрямках – таке ж важливе, як і забезпечення дронами. Ми за постійному зв’язку із технічними фахівцями бригадних служб радіоелектронної боротьби, швидко закуповуємо та передаємо те, що вони потребують", – зазначає Людмила Новак, керівник напрямку "Інтерпайп" з допомоги військовим.

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