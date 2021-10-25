Интересы Путина стремятся представлять в Украине минимум три группы, - Данилов

В Украине есть минимум три группы, которые выясняют, кто из них будет представлять интересы президента РФ Владимира Путина на территории нашего государства. Раньше была и четвертая - группа Медведчука.

"На российском направлении сейчас происходит колоссальная борьба за влияние на Украину среди тех людей, которые находятся на территории нашей страны. Между этими группами идет столкновение. Медведчук был одной из этих групп, он был, скажем так, в фаворе с учетом того, что он кум Путина", - отметил Данилов.

По его словам, сейчас между этими группами идет выяснение отношений, кто будет здесь старшим и представлять интересы России.

"Много таких групп? Я знаю как минимум три группы, которые выясняют, кто будет представлять здесь интересы Путина. Отвалившаяся группа - это была группа Медведчука, четвертая", - добавил Данилов.