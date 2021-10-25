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Интересы Путина стремятся представлять в Украине минимум три группы, - Данилов

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Украина, Понедельник 25 октября 2021 08:57
Интересы Путина стремятся представлять в Украине минимум три группы, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина

В Украине есть минимум три группы, которые выясняют, кто из них будет представлять интересы президента РФ Владимира Путина на территории нашего государства. Раньше была и четвертая - группа Медведчука.

Об этом рассказал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью РБК-Украина.

"На российском направлении сейчас происходит колоссальная борьба за влияние на Украину среди тех людей, которые находятся на территории нашей страны. Между этими группами идет столкновение. Медведчук был одной из этих групп, он был, скажем так, в фаворе с учетом того, что он кум Путина", - отметил Данилов.

По его словам, сейчас между этими группами идет выяснение отношений, кто будет здесь старшим и представлять интересы России.

"Много таких групп? Я знаю как минимум три группы, которые выясняют, кто будет представлять здесь интересы Путина. Отвалившаяся группа - это была группа Медведчука, четвертая", - добавил Данилов.

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Владимир Путин СНБО Российская Федерация Алексей Данилов
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