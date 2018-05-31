Интенсивность боев на Донбассе снизилась по сравнению с прошлой неделей, - штаб

Упродовж минулої доби, 30 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишається контрольованою. #ООС #операція_ОС #брифінг У порівнянні з минулим тижнем інтенсивність бойових дій дещо знизилась. Російсько-окупаційні війська 9 разів застосовували важке озброєння, 28 разів вели прицільний вогонь по нашим підрозділам. Щодо ситуації навколо селище Південне (Чигирі), що на околицях Горлівки. Противник змінив тактику та останнім часом вдається до систематичних обстрілів цього населеного пункту з крупнокаліберних кулеметів та мінометів. Основною метою ворога є знищення житлових будинків та залякування місцевих жителів. Вогонь по захисникам Південного майже не ведеться. У той же час оборонці населеного пункту вчасно виявляють вогневі засоби противника та придушують їх вогнем. Об’єднані сили також надають усю необхідну допомогу місцевим жителям. На Луганщині найбільш напруженою була обстановка в районі населеного пункту Новотошківське, яке опинилося під прицілом окупантів через проведення низки заходів щодо надання гуманітарної допомоги дітям від командування Об’єднаних сил. На Донецькому напрямку активні оборонні дії підрозділи Об’єднаних сил вели в районах населених пунктів Зайцеве та Новотроїцьке. Адекватну відповідь ворог отримав також на Маріупольському напрямку поблизу населених пунктів Чермалик і Гнутове. Під час бойових дій двоє наших захисників отримали поранення. Бійців невідкладно евакуйовано до шпиталю, їхньому життю нічого не загрожує.За даними розвідки, втрати ворога минулої доби склали: двоє загиблих та четверо поранених. Упродовж ночі поточної доби, 31 травня, інтенсивність бойових дій не змінилась. Тривали бої із застосуванням лише стрілецької зброї. Станом на ранок втрат немає. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Військовослужбовці Національної гвардії у складі Об'єднаних сил 30 травня, близько 17 години, під час несення служби на блокпосту, в ході перевірки маршрутного автобусу «Волноваха – Маріуполь» звернули увагу на пасажира, який поводився знервовано та підозріло. Громадянина доставили на модуль Національної поліції для перевірки та встановлення особи. За результатами перевірки по базі даних Національної поліції, було встановлено, що мешканець міста Донецьк причетний до діяльності незаконних збройних формувань. Даного громадянина було затримано та доставлено в районний відділ Національної поліції. Контрольні пункти в’їзду – виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало понад 20 тисяч осіб та близько 5 тисяч транспортних засобів. 22 особам відмовлено в пропуску через лінію розмежування. За минулу добу виявлено 3 факти пропозиції грошової винагороди представникам Державної прикордонної служби України зі складу Об’єднаних сил, що несуть службу на КПВВ. Ще раз наголошуємо, що пропуск осіб через контрольно-перепускні пункти в районі проведення операції Об’єднаних сил здійснюється лише на законних підставах. В разі виявлення будь-яких порушень з боку Об’єднаних сил просимо негайно повідомляти командуванню. Вчора, близько 12 години в КПВВ «Мар’їнка», під час паспортного контролю, прикордонним нарядом виявлено громадянина України причетного до організованих злочинних угрупувань. Особу затримано та передано співробітникам Служби безпеки України. Шановні громадяни, Командування Об’єднаних сил нагадує, що з 01 червня 2018 року контрольні пункти в’їзду – виїзду в межах Донецької та Луганської областей будуть функціонувати з 06.00 до 20.00 години. Просимо врахувати зазначену інформацію при плануванні перетину лінії розмежування з тимчасово окупованою територією України. В черговий раз бойовиками російсько-окупаційних військ було зірвано роботи на Донецькі фільтрувальній станції. Об’єднані сили повністю дотримуються взятих зобов’язань й докладають максимум зусиль для здійснення безпечних робіт в районі фільтрувальної станції. Вчора військовослужбовцями Об’єднаних сил забезпечено супровід робочої бригади Попаснянської районної електростанції для проведення ремонтно-відновлювальних робіт в населеному пункті Троїцьке, проведено огляд лінії електропередач та відновлено електропостачання у будинках зазначеного населеного пункту; доставлено гуманітарну допомогу Авдіївському міському товариству інвалідів та мешканцям населеного пункту Тошківка Попаснянського району Луганської області. Таким чином ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють в штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру Об'єднаних сил підполковник Віктор Шубец.