Для інтеграції до європейського ринку слід скасувати прайс-кепи, - ВЕА

Для забезпечення конкурентного енергоринку та інтеграції України до європейського простору необхідно поступово відмовитися від цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс- кепів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора ГС "Всеукраїнська енергетична асамблея" Василя Лисенка.

За його словами, енергетична асамблея виступає за виважене скасування цінових обмежень.

"Громадська спілка Всеукраїнська енергетична асамблея підтримує відміну прайс-кепів, розумну відміну прайс-кепів. Тому що треба дійсно звернути увагу і на споживача, і на виробника", - зазначив Лисенко.

Директор Всеукраїнської енергетичної асамблеї підкреслив, що у разі скасування обмежень, споживачів необхідно підтримати іншими інструментами. Це дозволить забезпечити баланс інтересів усіх учасників ринку.

"Можливо, споживачів треба підтримати якимись іншими інструментами, щоб воно було збалансовано. Але треба, якщо ми йдемо в європейський ринок і хочемо європейські правила", - додав він.

Нагадаємо, віце-президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати Олександр Трохимець також наголосив, що необхідно прибрати граничні цінові обмеження для формування реальної ринкової ціни на електроенергію в Україні.