В Інституті демографії оцінили, скільки біженців повернеться додому після війни

Досвід воєн у Європі показує, що значна частина біженців не повернеться в Україну. Близько половини залишиться за кордоном назавжди.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Олексій Позняк.

"Можна говорити, що близько половини може повернутися, а близько половини - не повернеться", - сказав він.

За його словами, повернення залежить ще від того, за яким сценарієм вона завершиться. "Якщо це буде просто заморозка без серйозних гарантій непродовження, - це одне. Якщо дійсно будуть серйозні гарантії, якщо буде повернення принаймні частини території, яку окупувала Росія, це буде інша ситуація", - додав він.

Як зазначив Позняк, якщо будуть обіцяні інвестиції, то повернеться більше людей. При цьому він додав, що на жаль, зараз дуже багато невизначеності з усіма величинами, які пов'язані з вимушеною зовнішньою міграцією наших громадян.

"Про що нам говорить світовий досвід? Основна маса тих, хто повертався, поверталася саме в перші роки після завершення війни. Про це свідчить досвід воєн у колишній Югославії. Водночас частина людей із цих країн осіла в інших державах і там проживає досі", - додав експерт.

Міграція з України

Нагадаємо, за даними ООН, кількість українських мігрантів протягом ІІІ кварталу зросла майже на 200 тис., зростання тривало й на початку IV кварталу - до майже 6,8 млн осіб станом на середину жовтня 2024 року.

Як зазначають у НБУ, війна, що триває, і значний дефіцит електроенергії зумовлюватимуть продовження зовнішньої міграції. НБУ очікує, що Україну цьогоріч залишать 500 тисяч осіб.

У МВФ заявили, що з наближенням третьої річниці російського вторгнення гуманітарні наслідки залишаються приголомшливими: дані свідчать про те, що 6,75 млн біженців уже перебувають за межами України, поряд із нещодавніми ознаками зростання зовнішньої міграції.