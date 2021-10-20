В Instagram появятся новые функции: что изменится
В Instagram появилась новая функция. Эта функция позволяет отметить в качестве автора публикации еще одного человека.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение компании в Twitter.
Новая функция получила название Collabs.
Что изменится: в шапке публикации будут размещаться названия обоих аккаунтов и пост будет отображаться в лентах подписчиков обоих авторов.
У "совместных" материалов будут общие комментарии и "счетчик лайков", добавляет портал The Verge. Нововведение распространится и на формат коротких видео.
Еще несколько новых функций
В четверг пользователям Instagram станет доступна возможность загружать фотографии и видео продолжительностью менее одной минуты через браузер на компьютере. Ранее это можно было сделать только с помощью приложения.
Также должна появиться специальная функция для сбора пожертвований для некоммерческих организаций, указывает TechCrunch. Также в четверг в Reels планируется добавить несколько новых эффектов.