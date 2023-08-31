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Іноземні члени набради "Укргазбанку" отримують по 366 тис. гривень премії, хоч вони і не в Україні

Четвер 31 серпня 2023 12:15
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Іноземні члени набради "Укргазбанку" отримують по 366 тис. гривень премії, хоч вони і не в Україні Фото: "Укргабанк" (ukrgasbank.com)
Автор: Юлія Бойко

Фіксована винагорода кожного з членів наглядової ради "Укргазбанку" у тому числі іноземних становить 365 686,00 грн в місяць. За перші три місяці роботи члени набради Санела Пашіч отримала винагороду у розмірі 903 085,43 грн, а Пер Андерс Фаст - 769 530,54 грн.

Про це йдеться у відповіді прес-служби державного банку у відповідь на запит РБК-Україна.

В прес-службі зазначають, що відповідно до українського законодавства умови оплати послуг членів наглядових рад встановлюються загальними зборами акціонерів банку. Вони відбулись в лютому 2023 року.

Окрім винагороди вони також отримують додаткові нарахування.

"Також, відповідно до основних умов договорів членам наглядової ради виплачується додаткова винагорода за виконання членом Наглядової ради функцій голови наглядової ради банку (20% нарахованої фіксованої винагороди) та за участь члена наглядової ради у роботі комітету наглядової ради (10% нарахованої фіксованої винагороди", - йдеться у відповіді банку.

Також в прес-службі повідомили, що члени наглядової ради банку Пер Андерс Фаст і Санела Пашіч з дати вступу на посаду не відвідували Україну у статусі членів наглядової ради.

"Пер Андерс Фаст і Санела Пашіч виконують свої функції шляхом участі в засіданнях наглядової ради, роботі комітетів, проведення робочих зустрічей. Засідання наглядової ради та її комітетів проводяться з використанням засобів електронного зв’язку (відео-конференція)", - йдеться у офіційні позиції.

Нагадаємо, Кабінет міністрів погодив кандидатури п’ятьох незалежних членів наглядової ради АБ "Укргазбанк" за результатами конкурсу.

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