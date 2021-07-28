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Иностранцам будут выдавать биометрические визы: в Украине ввели сбор данных

Новина українською →
Украина, Среда 28 июля 2021 16:33
Иностранцам будут выдавать биометрические визы: в Украине ввели сбор данных Фото: в Украине введен сбор биометрических данных среди иностранцев (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине ввели сбор биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства для получения въездных виз. Соответствующее постановление сегодня принял Кабмин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Так, с 1 января 2022 года во время оформления виз будет осуществляться обязательная фиксация биометрических данных, а именно - фотографирование лица и сканирование отпечатков пальцев обеих рук.

Указано, что данные будут храниться в визовой информационной системе 5 лет, после чего будут уничтожаться.

По сей день оформление украинских виз не предусматривало использование биометрических данных (они фиксировались во время пограничного контроля, оформления видов на жительство и т. д.).

Как отмечают в ведомстве, такое решение упростит процедуру идентификации иностранцев и лиц без гражданства во время или после их въезда на территорию Украины, а также усилит борьбу с использованием поддельных документов.

Указано, что данное требование не будет применяться к некоторым категориям заявителей, а именно для:

  • детей до 12 лет;
  • лиц с дипломатическими или служебными паспортами;
  • лиц с особыми потребностями, которые делают невозможным представление биометрических данных.

Напомним, Украина обязала иностранных граждан подавать биометрические данные при оформлении виз: президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект.

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