ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Иностранные военные и инвесторы: для кого упростили переезд в Украину

Киев, Среда 13 января 2021 15:51
Иностранные военные и инвесторы: для кого упростили переезд в Украину
Фото: правительство (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров Украины расширил круг тех, кому могут предоставить разрешение на иммиграцию в страну. Кабмин расширяет круг иностранных инвесторов, которые будут иметь право на получение разрешения на иммиграцию в Украину.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства.

Разрешение могут получить лица, которые прослужили в ВСУ больше трех лет. Они подпадают под квоту иммиграции и могут подаваться на получение украинского гражданства.

Также имеют возможность обратиться с ходатайством о предоставлении разрешения на иммиграцию в Украину иностранцы, которые перечислят с зарубежного счета не менее 100 тысяч долларов на счет предприятия, созданного этим иностранным инвестором в Украине.

Напомним, Кабинет министров Украины упростил выдачу видов на жительство гражданам Беларуси. Упрощенным порядком смогут воспользоваться предприниматели и IT-специалисты.

Ранее сообщалось, что Украина будет привлекать IT-специалистов из Беларуси, упростив иммиграцию.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Мигранты

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь