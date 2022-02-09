Иностранные инвесторы выкупили у "Инвестохиллс Веста" портфель долгов банков-банкротов

Инвестиционный фонд "Инвестохиллс Хелиантус", основателями которого являются международные группы Emso Asset Management Limited (США, Великобритания) и APartners Capital Investment Management Limited (Италия, Мальта), заключил сделку с ФК "Инвестохиллс Веста" о выкупе у украинских инвесторов компании портфеля проблемных активов, приобретенных у Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2018-2020 годах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу финкомпании.

Как отмечается в сообщении, это стало первой значительной сделкой в Украине по портфельной покупке корпоративных NPL иностранными инвесторами.

По состоянию на 2022 год портфель активов под управлением Emso Asset Management Limited и APartners Capital Investment Management Limited в разных странах мира составляет около 10 млрд долларов.

После приобретения активов ФК "Инвестохиллc Веста" зарубежные инвесторы будут контролировать диверсифицированный портфель проблемных активов на сумму более 50 млрд грн.

"Несмотря на сложную экономическую и геополитическую ситуацию, данная сделка - это кредит доверия иностранных инвесторов к Украине как к государству в целом и к украинской экономике в частности. Нам удалось привлечь стратегических партнеров, которые ориентированы на долгосрочное сотрудничество и развитие финансовых рынков в Украине", - отметил Михаил Бакуненко, партнер группы компаний "Инвестохиллс" и один из ее основных украинских инвесторов.

По его словам, иностранные инвесторы готовы инвестировать в украинский рынок NPL еще 100 млн долларов в 2022 году.

Соответственно приток инвестиций в эту сферу дает возможность банкам, в том числе и государственным, эффективно и качественно очищать свои балансы.

"Мы продали все наши портфели корпоративного NPL, кроме нескольких незначительных, во всех отраслях и всех регионах Украины, за исключением Крыма. При этом, в результате сделки группа "Инвестохиллc" не уходит с рынка NPL, хотя и значительно изменит формат своей работы - мы приняли на себя обязательства, что управление существующими портфелями, а также все новые сделки с корпоративными долгами мы будем проводить исключительно под эгидой инвестиционного фонда "Хелиантус", - отметил Андрей Волков, управляющий партнер группы компаний "Инвестохиллc".