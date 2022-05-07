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Инфляция в Украине достигла 16%. НБУ название причины роста цен

Новина українською →
Украина, Суббота 07 мая 2022 14:01
Инфляция в Украине достигла 16%. НБУ название причины роста цен Фото: НБУ дал оценку инфляции в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 13,7% в марте и, по оценкам НБУ, - почти до 16% г/г в апреле. Рост цен обусловлен нарушением цепочек поставок, неравномерным спросом, увеличением расходов бизнеса и физическим уничтожением активов предприятий из-за полномасштабного нападения России на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (апрель 2022 года).

"Кроме того, ускорение инфляции объясняется значительным ростом цен в частично захваченных областях вследствие блокирования российскими захватчиками поставки товаров",- говорится в сообщении.

По данным НБУ, быстрее дорожали обработанные продукты, молоко, отдельные овощи и фрукты. Но из-за сезонного расширения предложения, сокращения экспорта и более слабого спроса подешевели яйца.

Рост цен на непродовольственные товары был сдержанным из-за фиксированного курса гривны и переориентации спроса граждан на первоочередные товары. В то же время последнее обусловило стремительное подорожание лекарств и отдельных товаров личного ухода.

Уменьшение налогов на топливо способствовало замедлению роста цен на него, однако было нивелировано подорожанием нефти и логистики, разрушением НПЗ и нефтебаз.

Сдерживало инфляцию также сохранения неизменными тарифов на коммунальные услуги, отмена импортных налогов и неизменный курс гривны к доллару, отметили в НБУ.

Напомним, потребительские цены в Украине в марте 2022 года по сравнению с февралем выросли на 4,5%. В годовом измерении (к марту прошлого года) инфляция ускорилась до 13,7%.

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