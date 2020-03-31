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В Индонезии ввели режим чрезвычайной ситуации

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 17:05
В Индонезии ввели режим чрезвычайной ситуации
Иллюстративное фото (УНИАН)

Обеспечивать соблюдение ограничительных мер будет национальная полиция

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает газета Jakarta Post.

Видодо заявил, что обеспечивать соблюдение ограничительных мер будет национальная полиция, однако не объяснил, что именно будет входить в ее полномочия.

Отметим, по последним данным, число заразившихся коронавирусом в Индонезии достигло 1414, 122 человека скончались. Из больниц были выписаны 75 человек.

Правительство Индонезии лишь 2 марта, подтвердило первые случаи передачи вируса, хотя в феврале в стране умерли как минимум пять человек, у которых наблюдались симптомы коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Индонезии ввели временный запрет на въезд и выезд иностранных граждан с целью сдержать распространение коронавируса.

Кроме того, в Индонезии планируют разместить заразившихся коронавирусом на необитаемом острове Галанг.

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