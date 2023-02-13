Індія заморозила переговори щодо закупівлі у Росії гелікоптерів Ка-226Т

Індія фактично заморозила переговори з Росією щодо купівлі гелікоптерів Ка-226Т попри те, що РФ готова передати технології та локалізувати їх виробництво на індійських заводах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляє російське ІА "Інтерфакс", про це сьогодні, 13 лютого, заявив заступник голови Федеральної служби з військово-технічного співробітництва (ФСВТС) Росії Володимир Дрожжов на міжнародній виставці Aero India 2023, що відкрилася в Бангалорі.

"На жаль, переговори з індійськими партнерами щодо рівня локалізації виробництва вертольотів Ка-226Т практично заморожені", - визнав він.

За словами Дрожжова, Міністерство оборони Індії не задовольняє той рівень локалізації, який був запропонований спільним підприємством, а саме російська сторона запропонувала 70% локалізації виробничих потужностей зосередити в Індії.

Зараз Москва очікує на рішення Делі про продовження переговорного процесу. Кремль запропонував Індії закупити багатоцільовий Ка-226Т уже в готовому вигляді, але конкретного рішення щодо цього варіанта поки немає, зазначив заступник голови ФСВТС.

За даними Інтерфакса, двосторонню угоду РФ та Індії про співпрацю в галузі авіабудування було підписано у 2015 році. Угода передбачала, що холдинг "Вертольоти Росії" організує постачання та локалізацію в Індії 200 машин Ка-226Т і їхніх модифікацій, водночас 140 гелікоптерів планувалося виробляти на потужностях в Індії. Проте контракт загальною вартістю 1 млрд доларів досі не укладено.