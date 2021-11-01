Индия намерена к 2070 году добиться нулевых выбросов в атмосферу

Индия намерена достичь нулевого уровня выбросов к 2070 году. При этом страна планирует производить 50% электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году

Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

Моди назвал эти обещания частью "подарка из пяти эликсиров" и пообещал увеличить энергетические мощности Индии на не ископаемом топливе до 500 гигаватт, сократить общие прогнозируемые выбросы углерода на 1 млрдд тонн и снизить углеродоемкость Индии на 45% к 2030 году.

В то же время индийский лидер призвал развитые страны выделить 1 триллион долларов на финансирование борьбы с изменением климата "уже сегодня".

"Все мы осознаем реальность того, что обещания, данные до сих пор в отношении климатического финансирования, оказались пустыми. Мы все повышаем свои амбиции в отношении климатических действий. Амбиции мира в отношении климатического финансирования не могут быть на том же уровне, что и во время парижского соглашения", - заявил премьер Индии.

Моди имел в виду климатический саммит 2015 года в Париже, на котором страны взяли на себя индивидуальные обязательства, которые помогут достичь глобальной цели - удержать потепление ниже 1,5 градуса Цельсия.