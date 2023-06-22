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Індія готова підтримати мирні зусилля в Україні, - прем'єр

Новость на русском →
Четвер 22 червня 2023 22:03
Індія готова підтримати мирні зусилля в Україні, - прем'єр Фото: прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Індія повністю готова підтримати мирні зусилля в Україні та зробити внесок у вирішення конфлікту.

Про це заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC TV.

"Індія закликала до діалогу і дипломатії для вирішення конфлікту в Україні. Ми повністю готові зробити посильний внесок у відновлення миру в Україні", - заявив він.

Відносини Індії та РФ

Індія все ще продовжує купувати російську нафту, проте уважно слідкує за санкціями від Європейського союзу.

Станом на грудень минулого року, Росія була лідером з імпорту нафти до Індії, постачаючи понад 1 мільйон барелів сировини на день.

Однак у Нью-Делі кажуть, що якщо Сполучені Штати та Євросоюз розглядатимуть питання про запровадження вторинних санкцій - поставки з Росії обмежать.

Індія про війну в Україні

Влада Індії заявляла, що з лютого 2022 року "стала свідком того, як війна в Україні ще більш негативно вплинула на світову економіку". Індія заявляла, що підтвердила національні позиції, а події в Україні "завдають величезних людських страждань" і поглиблюють наявні проблеми світової економіки.

Говорячи про позицію країни щодо війни Росії в Україні, індійська влада не висловила чіткого неприйняття подій, що відбуваються. При цьому зазначалося, що Індія наполягає на мирному врегулюванні війни, оскільки "дипломатія і діалог мають життєво важливе значення".

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