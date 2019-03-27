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В Индии заявили об успешном испытании противоспутникового оружия

Новости » Общество    27.03.2019 - 12:51
В Индии заявили об успешном испытании противоспутникового оружия
Фото: Нарендра Моди (flickr com indiatimenew)

Индия стала четвертой страной в мире, которая смогла продемонстрировать свою военную мощь в космосе

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна успешно провела испытания противоспутниковой ракеты под названием "Миссия Шакти", сбив спутник на низкой околоземной орбите. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "India Today".

По словам премьера, миссия успешно была завершена в течение 3 минут после запуска.

"Противоспутниковое оружие - ASAT - успешно нацелен на спутник на низкой околоземной орбите. Операция Миссия Шакти была трудной целью для достижения, но была успешно завершена в течение трех минут после запуска", - подчеркнул глава правительства.

Противоспутниковая ракета или ASAT - это космическое оружие, предназначенное для отключения или уничтожения спутников со стратегической военной целью. Ее создала Индийская организация космических исследований и разработок.

Издание подчеркивает, что Индия стала четвертой страной в мире, которая смогла продемонстрировать свою военную мощь в космосе.

Напомним, в 2017 году индийские военные успешно испытали ракету, предназначенную для уничтожения баллистических ракет во время их пребывания в космосе.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2015 году Индия запустила телекоммуникационный спутник собственной сборки.

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