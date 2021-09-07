ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса Nipah: выявлено 11 заражений

Новина українською →
Индия, Вторник 07 сентября 2021 08:20
В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса Nipah: выявлено 11 заражений Фото: в Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса Nipah (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В индийском штате Керала зафиксировали вспышку смертельно опасного вируса Nipah. Заражение обнаружили у 11 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDTV.

По информации Министерства здравоохранения штата, переносчиками инфекции являются фруктовые летучие мыши.

"Фруктовые летучие мыши живут на определенной географической территории. Если они полетят в другие места, естественно, этот вирус может распространиться. У нас нет специального метода лечения этой болезни", - говорится в сообщении.

Известно, что кроме респираторных симптомов, симптомами также являются лихорадка, мышечные боли, головная боль, головокружение и тошнота.

Отмечено, что вирус Nipah может быстро передаваться от человека к человеку.

Последний раз в Индии фиксировали вспышку этой инфекции в Керале и Западной Бенгалии, в результате чего почти 90% больных умерли.

Кроме того, вирус обнаружили у 12-летнего мальчика в городе Кожикоде штата Керала, который впоследствии скончался.

Местные власти отмечают, что данная проблема имеет глобальный характер и в ряде других стран, расположенных вблизи Индии, таких как Бангладеш, где неоднократно происходили вспышки этого вируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Индия Вирус
NEWS
В Раде рассказали, когда рассмотрят закон об олигархах
В Раде рассказали, когда рассмотрят закон об олигархах
DAILY
Пенсии, налоги и олигархи. Чем займется Рада этой осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пенсии, налоги и олигархи. Чем займется Рада этой осенью