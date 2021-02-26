ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Индии вводят новые правила регулирования работы социальных сетей

Новина українською → Нью-Дели, Пятница 26 февраля 2021 10:52
В Индии вводят новые правила регулирования работы социальных сетей Фото: Telegram (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Министр информационных технологий Индии Рави Шанкар Прасад заявил, что правительство вводит новые правила регулирования работы социальных сетей и платформ цифрового потокового вещания в интернете. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности и суверенитета Индии.

Об этом сообщает Associated Press.

По словам министра, новые правила представляют собой мягкий механизм регулирования. Он поможет предотвратить распространение фейковых сообщений и другой вредоносной информации.

Новые правила обяжут социальные сети и цифровые платформы в течение 36 часов после получения запроса от правительства или суда удалять нежелательный контент. Также платформы должны будут раскрывать источники информации и предоставлять ежемесячные отчеты о своей деятельности.

Кроме того, новые правила потребуют от социальных сетей создания специального механизма для рассмотрения жалоб пользователей. Они вступят в силу в течение 3 месяцев.

Напомним, парламент Австралии одобрил законопроект о вступлении в силу кодекса ведения переговоров для СМИ. Он обязывает цифровые платформы платить новостным медиа страны за контент.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире соцсети
NEWS
Украина не попадает в "серую" зону карантина ЕС. Ляшко сделал заявление
Украина не попадает в "серую" зону карантина ЕС. Ляшко сделал заявление
DAILY
Верность присяге. Как сложилась судьба военных, переживших оккупацию Крыма
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Верность присяге. Как сложилась судьба военных, переживших оккупацию Крыма