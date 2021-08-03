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В Индии у вакцинированных врачей фиксируют тройное заражение коронавирусом

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Мумбаи, Вторник 03 августа 2021 16:06
В Индии у вакцинированных врачей фиксируют тройное заражение коронавирусом Фото: в Индии фиксируют тройное заражение коронавирусом (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Индии двое врачей трижды заразились коронавирусом. Они были вакцинированы от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Times of India.

61-летняя врач из Дели впервые заболела коронавирусом в августе 2020 года, течение болезни было бессимптомным. Еще раз ей подтвердили наличие инфекции в организме в апреле 2021 года. На тот момент она уже получила две дозы вакцины.

Третий раз положительный ПЦР-тест женщина получила меньше чем через месяц, и ей нужна была госпитализация. Второй раз женщина была инфицирована вариантом "Альфа" (британским), а третий раз - вариантом "Дельта" (индийским).

В Мумбаи обнаружили тройное заражение коронавирусом у женщины 26 лет, которая работает врачом в госпитале для лечения пациентов с COVID-19.

Впервые она заразилась в июне 2020 года, потом в мае 2021 года, вскоре после получения двух доз вакцины, а третий раз коронавирусная инфекция была подтверждена у нее в июле.

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