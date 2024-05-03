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"Індіана" вибила "Мілуокі", "Нью-Йорк" пройшов "Філадельфію": відео плей-офф НБА

П'ятниця 03 травня 2024 10:38
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"Індіана" вибила "Мілуокі", "Нью-Йорк" пройшов "Філадельфію": відео плей-офф НБА Фото: Джейлен Брансон оформив дабл-дабл проти "76-х" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

"Індіана Пейсерс" та "Нью-Йорк Нікс" поповнили список учасників другого раунду плей-офф Національної баскетбольної асоціації. Натомість "Мілуокі Бакс" і "Філадельфія Севенті Сіксерс" завершили сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

НБА, плей-офф, Східна конференція, 1-й раунд

"Індіана" – "Мілуокі" – 120:98 (33:24, 26:23, 34:31, 27:20); серія – 4:2

"Філадельфія" – "Нью-Йорк" – 115:118 (22:36, 32:15, 29:32, 32:35); серія – 2:4

"Пейсерс" заклали підвалини перемоги над "Бакс" у стартовій чверті. За підсумками ігрового відрізку "Індіана" привезла гостям 9 пунктів переваги. Ще три пункти підопічні Ріка Карлайла додали після другої 12-хвилинки.

Після третьої чверті "Пейсерс" вийшли на 15-очковий гандикап, перетворивши фінальний відрізок на формальність. Утім, остання чверть виявилася для "Індіани" найкращою після стартової. Господарі закінчили 12-хвилинку з +7 та ствердили розгром "Мілуокі".

Значно драматичніше розгорнулися події в Пенсильванії. До великої перерви команди обмінялися домінантними чвертями. Якщо після першої "Нікс" відірвалися на 14 пунктів, то "Севенті Сіксерс" за підсумками другої "привезли" гостям цілих 17 очок переваги.

У другій половині "Філадельфія" і "Нью-Йорк" трималися більш-менш на рівних. Утім, "Нікс" в обох ігрових відрізках виглядали трохи краще по обидва боки майданчика. Зрештою, такий підхід дозволив команді Тома Тібодо вдалося відіграти відставання і з трьома очками переваги перемогти. "Нью-Йорк" протистоятиме "Індіані" в другому раунді.

До слова, напередодні центровий "Далласа" Геффорд очолив підбірку моментів із реалізованим аллей-упом.

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