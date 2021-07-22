Индекс Биг-Мака: доллар в Украине должен стоить 11,5 гривен

Украинская гривна поднялась на восьмое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном Индексе Биг-Мака. В январе 2021 года гривна находилась на пятом месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные рейтинга издания The Economist за июль 2021 года.

Согласно данным издания, Биг-Мак стоит в Украине 65 гривен, в то время как в США - 5,64 долларов. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 57,7% по сравнению с фактическим обменным курсом 27,22 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 11,50 грн/доллар.

Самыми недооцененными валютами мира в июле 2021 года являются денежные единицы Ливана, России и ЮАР.

Самой переоцененной валютой неожиданно оказался венесуэльский боливар. В этой стране Биг-Мак стоит на 47,7% дороже, чем в США.

Переоцененными валютами являются швейцарский франк, норвежская и шведская крона. В Швейцарии Биг-Мак стоит на 24,7% дороже, чем в США.