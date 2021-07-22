Индекс Биг-Мака: доллар в Украине должен стоить 11,5 гривен
Украинская гривна поднялась на восьмое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном Индексе Биг-Мака. В январе 2021 года гривна находилась на пятом месте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные рейтинга издания The Economist за июль 2021 года.
Согласно данным издания, Биг-Мак стоит в Украине 65 гривен, в то время как в США - 5,64 долларов. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 57,7% по сравнению с фактическим обменным курсом 27,22 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 11,50 грн/доллар.
Самыми недооцененными валютами мира в июле 2021 года являются денежные единицы Ливана, России и ЮАР.
Самой переоцененной валютой неожиданно оказался венесуэльский боливар. В этой стране Биг-Мак стоит на 47,7% дороже, чем в США.
Переоцененными валютами являются швейцарский франк, норвежская и шведская крона. В Швейцарии Биг-Мак стоит на 24,7% дороже, чем в США.
Индекс Big Mac index был разработан изданием The Economist в 1986 году. Методология расчета индекса базируется на теории паритета покупательной способности (ППС), по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров (в данном случае бургера) в разных странах.
Напомним, по данным Глобального раунда Программы международных сопоставлений Всемирного банка, в 2017 году средние цены в Украине составляли 33,4% от уровня средних по миру.