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Индекс Биг-Мака: доллар в Украине должен стоить 11,5 гривен

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Украина, Четверг 22 июля 2021 16:40
Индекс Биг-Мака: доллар в Украине должен стоить 11,5 гривен Фото: по индексу Биг-Мака доллар должен стоить 11,5 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинская гривна поднялась на восьмое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном Индексе Биг-Мака. В январе 2021 года гривна находилась на пятом месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные рейтинга издания The Economist за июль 2021 года.

Согласно данным издания, Биг-Мак стоит в Украине 65 гривен, в то время как в США - 5,64 долларов. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 57,7% по сравнению с фактическим обменным курсом 27,22 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 11,50 грн/доллар.

Индекс Биг-Мака: доллар в Украине должен стоить 11,5 гривен

Самыми недооцененными валютами мира в июле 2021 года являются денежные единицы Ливана, России и ЮАР.

Самой переоцененной валютой неожиданно оказался венесуэльский боливар. В этой стране Биг-Мак стоит на 47,7% дороже, чем в США.

Переоцененными валютами являются швейцарский франк, норвежская и шведская крона. В Швейцарии Биг-Мак стоит на 24,7% дороже, чем в США.

Индекс Биг-Мака: доллар в Украине должен стоить 11,5 гривен

Индекс Big Mac index был разработан изданием The Economist в 1986 году. Методология расчета индекса базируется на теории паритета покупательной способности (ППС), по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров (в данном случае бургера) в разных странах.

Напомним, по данным Глобального раунда Программы международных сопоставлений Всемирного банка, в 2017 году средние цены в Украине составляли 33,4% от уровня средних по миру.

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