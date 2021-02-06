Импортом тока из России могут заниматься только коллаборанты, - эксперт

Фото: линии электропередач (РБК-Украина)

Закупка электрической энергии из России в условиях вооруженной агрессии этой страны против Украины называется колаборанством.

Об этом заявил экс-народный депутат, политик Тарас Чорновил в эфире телеканала "Прямой".

"С Россией торгуют и торговали коллаборанты. То, что сейчас постоянно растет (импорт, - ред.) мы умышленно гробим ядерную энергетику, для того, чтобы пустить российскую электричество - вот это и называется колаборантство", - заявил эксперт.

Он подчеркнул, единственно допустимое сотрудничество со страной-агрессором в условиях войны в энергетической сфере - это транзит российских энергоносителей в Европу.

"Есть единственная крайняя точка - критический импорт, или единственная точка - это наши обязательства перед Европейским Союзом, где мы выполняем транзитную функцию. Все, точка, на этом остановились", - добавил экс-нардеп.

Напомним, с 1 февраля Украина начала импорт электроэнергии из России благодаря поправке нардепа Андрея Геруса. За первую неделю объем импорт из РФ вырос более чем вдвое.

Всего с начала месяца Украина приобрела у России 8,5 млн кВт часов электрической энергии.