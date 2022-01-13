Импорт безакцизных октаноповышающих растворителей в 2021 году вырос на 70%

В 2021 году в Украину было ввезено 132 тыс. т растворителей для лакокрасочной промышленности, что на 86% больше, чем в 2020 году. Поскольку основной объем данных компонентов используется в кустарном производстве нефтепродуктов без уплаты акцизного сбора, убытки государственного бюджета оцениваются в 1,1 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные исследования "Консалтинговой группы "А-95".

Как отмечают эксперты, крупнейшие объемы растворителей поступили из России и Беларуси - 66,8 и 57,6 тыс. т соответственно. При этом за год рост российских поставок составил 56%, белорусских - почти втрое (158%).

Крупнейшим получателем растворителей стала группа компаний "БРСМ-Нафта" - 24,5 тыс. т. В частности, эксклюзивный поставщик нефтепродуктов в сеть "БРСМ" компания "Катма Груп" импортировала 21,1 тыс. т растворителей из Беларуси, остальной объем был приобретен у сторонних поставщиков. При этом в 2020 году "Катма Груп" импортировала всего 1,7 тыс. т растворителей.

Вторым по объему получателем стала группа компаний, управляющая мини-НПЗ в Мерефе (Харьковская область). Специмпортер группы ООО "Промхим" ввез из России 24,3 тыс. т растворителей против 14,5 тыс. т в 2020 году.

Третьим по величине импортером растворителей стала компания "ВТГ-Трейдинг" - 9,3 тыс. т (0,4 тыс. т в 2020 году).

Как пояснили в Консалтинговой группе "А-95", согласно сопроводительным документам, подавляющий объем поставляемых в Украину растворителей является смесью октаноповышающих компонентов, используемых для производства нефтепродуктов, - МТБЭ, метанола, толуола, ортоксилола, бутилового спирта, ацетона.

"Каждый из этих компонентов по отдельности облагается акцизным сбором, но согласно законодательству особо приготовленные смеси данных компонентов не подлежат обложению акцизом. На наш взгляд, это и есть причина резкого роста поставок данных компонентов, что позволило заработать кустарным производителям нефтепродуктов 1,1 млрд грн. Одновременно эта сумма описывает размер потерь государственного бюджета от неуплаты акциза", - заявили эксперты "А-95".