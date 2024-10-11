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Ілон Маск збирається представити роботаксі Tesla

П'ятниця 11 жовтня 2024 04:16
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Ілон Маск збирається представити роботаксі Tesla Фото: мільярдер Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Мільярдер Ілон Маск увечері 10 жовтня (у США ще четвер) представить у Голлівуді давно обіцяне роботаксі. Крім цього, він повинен показати застосунок для виклику даного таксі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Крім представлення нового автомобіля на автопілоті від компанії Tesla, Маск повинен надати інвесторам оновлену інформацію про проекти в галузі штучного інтелекту. Бізнесмен робить ставку на те, що ці зусилля сприятимуть довгостроковому зростанню виробника електромобілів.

Як пише Reuters, ентузіазм щодо цієї події проявляється у всіх соціальних мережах, де можна побачити скріншоти запрошень та припущення про те, що може бути розкрито. Але інвестори та аналітики відзначають проблеми з технологією та стримують очікування.

План Маска - експлуатувати парк безпілотних таксі Tesla під назвою Cybercabs, які пасажири зможуть викликати через програму. Окремі власники Tesla також зможуть заробляти гроші у додатку, вказуючи свої автомобілі як роботаксі.

Захід відбудеться у четвер (10 жовтня, оскільки в США досі цей день) на студії Warner Bros неподалік Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія). Серед присутніх будуть інвестори, біржові аналітики та фанати Tesla. Головними питаннями, які вони поставлять, стануть такі:

  • як швидко Tesla зможе наростити виробництво роботаксі;
  • якою ціною;
  • скільки грошей компанія зможе заробити на таксомоторному бізнесі

Увага також буде прикута до прогресу, досягнутого Tesla у галузі програмного забезпечення для часткової автоматизації, яка компанія позиціонує як Full Self-Driving. Спостерігачі очікують, що воно ляже в основу роботаксі.

Також Reuters пише, що Маск, можливо, надасть детальну інформацію про дешевші версії поточних електромобілів Tesla, а також про гуманоїдний робот Optimus.

Невиконані обіцянки Маска

Крім вищесказаного, агентство наводить інформацію про те, що в 2019 році мільярдер Ілон Маск заявив, що "абсолютно впевнений", що до наступного року у компанії Tesla з'являться роботаксі. Після невиконаних обіцянок бізнесмен цього року зосередився на розробці транспортних засобів, відмовившись від планів створення більш компактного і дешевого автомобіля, який, як багато хто вважає, необхідний для протидії попиту на електромобілі, що сповільнюється.

Як пише видання, цього року Tesla ризикує вперше у своїй історії скоротити обсяг поставок, оскільки стимули для покупки не змогли залучити достатньо клієнтів до її старіючої лінійки електромобілів. Різке зниження цін, яке покликане компенсувати високі відсоткові ставки, також призвело до скорочення прибутку.

На думку аналітиків, щоб переконати інвесторів у тому, що Tesla зможе зберегти високі темпи зростання, про які вона повідомляла кілька кварталів тому, Маску необхідно показати прототип і показати детальні плани того, як компанія зможе обігнати конкурентів, таких як Alphabet або Waymo, які експлуатують безпілотні роботаксі, що перевозять пасажирів у кількох містах США.

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Сполучені Штати Америки Tesla Ілон Маск
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