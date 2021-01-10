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Илон Маск готов продать все имущество ради заселения Марса

Вашингтон, Воскресенье 10 января 2021 13:16
Илон Маск готов продать все имущество ради заселения Марса
Фото: Илон Маск (flickr.com/ceomagazynpolska)
Автор: Анастасия Рокитна

Основатель Tesla и Space X Илон Маск готов распродать свое имущество ради заселения Марса. Он хочет, чтобы человечество стало космической цивилизацией и многопланетным видом.

Об этом сообщает Business Insider.

По его словам, для строительства города на Марсе потребуется много ресурсов.

"На самом деле, у меня практически не будет собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний", - пояснил Маск.

Ранее Маск говорил, что первый человек сможет высадиться на Марсе в 2026 году. К 2050 году он планирует отправить на эту планету 1 миллион человек. Маск начал распродавать свое имущество еще в прошлом году. Он уже продал несколько домов в Калифорнии.

Напомним, 9 января сообщалось, что американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск укрепляется на первой позиции в списке самых богатых людей мира. Его состояние продолжает расти.

Отметим, 7 января американский бизнесмен Илон Маск стал самым богатым человеком мира, обогнав Джеффа Безоса. Состояние Маска резко увеличились из-за роста акций компании Tesla, которая занимается производством электромобилей.

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