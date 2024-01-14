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Ігнат: треба посилити армійську авіацію, це можуть бути не тільки штурмовики

Україна, Неділя 14 січня 2024 10:21
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Ігнат: треба посилити армійську авіацію, це можуть бути не тільки штурмовики Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна потребує посилення армійської авіації, йдеться не лише про штурмовики. Це також можуть бути ударні гелікоптери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він відреагував на інтерв'ю командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, який заявив, що партнери могли б посилити авіацію України, передавши, до прикладу, штурмовики A-10 Thunderbolt.

"Він (Сирський, - ред.) наголосив, що авіаційна підтримка військ дійсно є надзвичайно важливою для піхоти, яка щодня веде дуже важкі бої. Сьогодні цю функцію виконують Су-25, Мі-8 і Мі-24 армійської авіації. Тому Україні потрібно зосередитися на тому, щоб нам партнери надавали різні засоби, включаючи ППО, артилерію і авіаційні засоби. Мова може йти навіть не про той А-10, а про ударні вертольоти Apache чи Black Hawk, які могли б суттєво посилити саме армійську авіацію", - сказав речник.

Ігнат додав, що для України головною метою залишаються винищувачі F-16, які можуть завоювати перевагу у повітрі. За його словами, це допоможе і армійській авіації, і штурмовикам завдавати ударів по противнику і з повітря, і з землі.

Що сказав Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський дав інтерв'ю видання Reuters, в якому заявив, що штурмовики A-10 Thunderbolt могли б стати одним з варіантів, які посилять авіацію України.

Сирський додав, що важливу роль також можуть зіграти ударні гелікоптери, а саме: AH-64 Apache та AH-1 Super Cobra, а також UH-60 Black Hawk.

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