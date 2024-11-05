І знову шахрайство: що робити, якщо банкомат відрахував готівку, але не видав

Один з відомих і часто застосовуваних способів заволодіння грішми користувачів банкоматів – так званий кеш-трепінг. Цей вид шахрайства полягає у встановленні на отвір банкомата для видачі грошей пристрою, що перешкоджає власнику коштів отримати їх.

Як діяти, якщо ви стали жертвою кеш-трепінгу, – про це РБК-Україна розповіли в Національному банку .

Якщо ви, бажаючи зняти готівкові кошти зі свого банківського рахунку скористались послугами банкомату, виконали всі необхідні дії, отримали повідомлення про зняття готівки, але банкомат не видав гроші – не поспішайте думати, що банк – банкрот чи в банкоматі просто закінчилась готівка. Можливо, ви стали жертвою шахрайства – так званого кеш-трепінгу, або "захоплення готівки".

Цей вид шахрайства полягає у встановленні на отвір банкомата для видачі грошей пристрою, що перешкоджає власнику коштів отримати їх. У цьому випадку зловмисникам потрібні всього лише металева планка і скотч, щоб вкрасти ваші гроші під час спроби зняти їх у банкоматі.

Коли варто запідозрити кеш-трепінг

Шахрай установлює в отвір банкомата для видачі готівки спеціальний пристрій – металеву планку, яка кріпиться на двосторонній скотч. Пристрій за кольором та дизайном схожий на відповідний елемент банкомата. Далі шахрай чекає на свою жертву неподалік. Людина приходить зняти готівку, вставляє картку, вводить PIN-код, чує як банкомат “рахує гроші”. Після операції картку банкомат віддає, а готівку – ні.

Жертва чекає певний час, думає, що це, можливо, технічні неполадки чи відсутність грошей в банкоматі, в результаті йде далі у справах. Тим часом шахрай виходить зі свого "укриття" та вилучає готівку, яка залишилася на наліпці.

Якщо ви не отримали гроші, але на екрані з’явилася інформація, що операція пройшла успішно, або ж ви отримали повідомлення про зняття готівки, варто перевірити банкомат на наявність кеш-трепінгового пристрою.

Цей вид шахрайства сьогодні набагато менш розповсюджений, ніж скімінг, вішинг або фішинг, але не менш небезпечний.

Як діяти, якщо ви стали жертвою кеш-трепінгу

Перш ніж знімати кошти в банкоматі, зверніть увагу на його зовнішній вигляд. Планка не є деталлю банкомата, тому зазвичай установлена не дуже міцно і щільно не прилягає до нього.

Якщо готівку банкомат не видав, але підтвердження про успішність операції ви отримали:

не відходьте від банкомата. Якщо ваші гроші залишилися всередині отвору для видачі готівки, шахрай поблизу – підстерігає, щоб забрати їх;

перевірте отвір для видачі готівки, чи немає там встановленої шахраями планки зі скотчем;

зателефонуйте за телефоном, вказаним на банкоматі або на банківській картці, повідомте про ситуацію і дійте відповідно до рекомендацій банківського співробітника.

За можливістю користуйтеся банкоматами зі спеціальним анти-кештрепінговими накладками біля отвору для видачі готівки. Для захисту банкомата від кеш-трепінгу використовують спеціальну заслінку з додатковими виступами, які унеможливлюють встановлення сторонніх пристроїв.

Серед сценаріїв шахрайства, пов’язаних із банкоматом, також вирізняється скімінг. Аферисти копіюють інформацію з платіжної картки за допомогою спеціального обладнання, що встановлене на банкоматі. РБК-Україна вже писало про цей вид шахрайства і про те, як не стати його жертвою.

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